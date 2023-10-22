20 yıldır garajda yatan 1959 model efsaneye yıllar sonra ilk marş

Restoran işletmecisi Emre Gençoğlu'ndan aracı satın alan Yusuf Esen, klasik otomobilin yaklaşık 1 milyon lira masrafının olacağını söyledi. Esen, "15 yıldır garajda beklediği için aracın çok masrafı var şu anda. Bu araba için hemen hemen 1 milyon liraya yakın bir para harcayacağız gibi. Daha sonra da caddelere yeniden çıkaracağız. Restorasyon süreci de 1 yıl sürebilir. Kaporta bakımını yapacağız, çürükleri elden geçecek, mekanik olarak da her şeyi elden geçireceğiz. Komple boya yapıp daha sonra da çerçeveleri ve çıtaları halledeceğiz. Başta bu işi hobi olarak yapıyordum, daha sonra hobiyi ilerletip baştan aşağı yenileme işlemlerini de kendimiz yapacağız. Nadir bir otomobil olduğu için de parçalarını yurt dışından getireceğiz. Zorlu bir süreç ama deneyeceğiz" dedi.