  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. 201 kilometre menzilli mini elektrikli otomobil satışa çıktı

201 kilometre menzilli mini elektrikli otomobil satışa çıktı

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin alt markası Kaiyi Auto yeni mini elektrikli otomobili tanıttı. Kaiyi Shiyue adı verilen elektrikli otomobil, 201 kilometreye kadar menzil sunuyor.

201 kilometre menzilli mini elektrikli otomobil satışa çıktı - Resim: 1

Çin merkezli otomobil üreticisi Chery, uygun fiyatlı yeni elektrikli otomobilini tanıttı. 

1 / 12
201 kilometre menzilli mini elektrikli otomobil satışa çıktı - Resim: 2

Chery'nin alt markası olan Kaiyi Auto'ya ait olan mini elektrikli otomobil Kaiyi Shiyue, Çin'de satışa sunuldu. 

2 / 12
201 kilometre menzilli mini elektrikli otomobil satışa çıktı - Resim: 3

7 bin 600 dolarlık satış fiyatıyla dikkat çeken elektrikli aracın standart versiyonu 201 kilometre, 9 bin 800 dolarlık üst pakette ise 301 kilometre menzil sunuluyor.

3 / 12
201 kilometre menzilli mini elektrikli otomobil satışa çıktı - Resim: 4

48 ve 54 beygir gücüne ulaşabilen iki motor seçeneği bulunuyor. 

4 / 12