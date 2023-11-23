201 kilometre menzilli mini elektrikli otomobil satışa çıktı
Çinli otomobil üreticisi Chery'nin alt markası Kaiyi Auto yeni mini elektrikli otomobili tanıttı. Kaiyi Shiyue adı verilen elektrikli otomobil, 201 kilometreye kadar menzil sunuyor.
Çin merkezli otomobil üreticisi Chery, uygun fiyatlı yeni elektrikli otomobilini tanıttı.
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Chery'nin alt markası olan Kaiyi Auto'ya ait olan mini elektrikli otomobil Kaiyi Shiyue, Çin'de satışa sunuldu.
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7 bin 600 dolarlık satış fiyatıyla dikkat çeken elektrikli aracın standart versiyonu 201 kilometre, 9 bin 800 dolarlık üst pakette ise 301 kilometre menzil sunuluyor.
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48 ve 54 beygir gücüne ulaşabilen iki motor seçeneği bulunuyor.
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