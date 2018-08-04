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  3. 04 Ağustos 2018 13:46

2018 en çok satan otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye Otomotiv pazarında 2018 yılı altı aylık döneminde bir önceki yıla göre Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı yüzde 11.92 oranında azaldı.

2018 en çok satan otomobiller belli oldu

İşte 2018 yılının ilk iki ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

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2018 en çok satan otomobiller belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 azalarak 353.348 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı altı aylık dönemde ise 401.158 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

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2018 en çok satan otomobiller belli oldu

Otomobil satışları, 2018 yılı Haziran ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,82 oranında azalarak 275.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 305.924 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,64 azalarak 77.478 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 95.234 adet satış gerçekleşmişti.

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2018 en çok satan otomobiller belli oldu

LAMBORGHINI - 2 adet

Huracan satıldı

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