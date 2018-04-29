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  3. 29 Nisan 2018 11:36

2018 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı

Pekin'deki Çin Uluslararası Sergi Merkezi'nde yapılan fuar, 2 günlük medya gösteriminin ardından halka açıldı. Yaklaşık 220 bin metrekarelik alandaki fuara, 14 ülkeden bin 200 firma katıldı.

2018 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı

Fuar alanına akın eden Pekinliler, otomobil dünyasının en son gelişmelerine tanıklık etti. Gerek Çin'in yerli markaları gerekse otomotiv endüstrisinin öncü markaları fuarda boy gösterdi.

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2018 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı

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2018 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı

Son model araçlarla hünerlerini sergileyen otomotiv şirketlerinin fütüristik tasarımlı elektrikli araçları da otomotiv meraklılarının ilgisini çekti.

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2018 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı

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