2020 BMW M235i xDrive Gran Coupe tanıtıldı
BMW'nin artık kompakt sınıfta da dört kapılı bir coupesi var. BMW, sedan karoser yerini dolduracak, genç bir kitleye hitap eden, daha dinamik ve sportif görünen, 2 Serisi Gran Coupe'yi model seçenekleri arasına ekledi.
BMW 1 Serisi platformunu kullanan 2 Serisi Gran Coupe çok daha dinamik görünüyor. Öncelikle, tıpkı 1 Serisi'nde olduğu gibi tek parça olan ön ızgaranın daha geniş ve ince tasarlandığı fark ediliyor.
Bu da 8 Serisi'nde olduğu gibi daha dinamik bir "yüz" kazandırmış. Donanıma göre bu panjur arkasında aktif ızgara da geliyor. Far ve stoplarda LED kullanılarak daha ince tasarım elde edilmiş.
Otomobilin profiline baktığımızda, eğimli C sütunları ve yüksek omuz çizgisiyle coupe silueti oluşturulduğunu görüyoruz. Dört kapılı coupe formunu kapılar açıldığında fark edilen çerçevesiz camlar da tamamlıyor.