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  3. 18 Ekim 2019 15:31

2020 BMW M235i xDrive Gran Coupe tanıtıldı

BMW'nin artık kompakt sınıfta da dört kapılı bir coupesi var. BMW, sedan karoser yerini dolduracak, genç bir kitleye hitap eden, daha dinamik ve sportif görünen, 2 Serisi Gran Coupe'yi model seçenekleri arasına ekledi.

2020 BMW M235i xDrive Gran Coupe tanıtıldı

BMW 1 Serisi platformunu kullanan 2 Serisi Gran Coupe çok daha dinamik görünüyor. Öncelikle, tıpkı 1 Serisi'nde olduğu gibi tek parça olan ön ızgaranın daha geniş ve ince tasarlandığı fark ediliyor.

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2020 BMW M235i xDrive Gran Coupe tanıtıldı

Bu da 8 Serisi'nde olduğu gibi daha dinamik bir "yüz" kazandırmış. Donanıma göre bu panjur arkasında aktif ızgara da geliyor. Far ve stoplarda LED kullanılarak daha ince tasarım elde edilmiş.

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2020 BMW M235i xDrive Gran Coupe tanıtıldı

Otomobilin profiline baktığımızda, eğimli C sütunları ve yüksek omuz çizgisiyle coupe silueti oluşturulduğunu görüyoruz. Dört kapılı coupe formunu kapılar açıldığında fark edilen çerçevesiz camlar da tamamlıyor.

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2020 BMW M235i xDrive Gran Coupe tanıtıldı

Yandan bakıldığında 4526 mm'lik uzunluk gözler önüne seriliyor. 2670 mm dingil mesafesi, 1800 mm genişliği, 1420 mm yüksekliği, 1565 mm ön ve arka iz mesafesi 2 Serisi Gran Coupe'nin boyutlarını oluşturuyor.

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