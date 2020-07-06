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  3. 06 Temmuz 2020 15:03

2020'nin en çok satan otomobilleri! İki marka peynir ekmek gibi sattı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 6 ayında 254.068 adet araç satışı gerçekleşti. İşte en çok satan modeller...

2020'nin en çok satan otomobilleri! İki marka peynir ekmek gibi sattı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 254.068 adet olarak gerçekleşti.

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2020'nin en çok satan otomobilleri! İki marka peynir ekmek gibi sattı

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre yüzde 30,2 oranında artarak 203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50.473 adede ulaştı.

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2020'nin en çok satan otomobilleri! İki marka peynir ekmek gibi sattı

İşte 2020 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

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2020'nin en çok satan otomobilleri! İki marka peynir ekmek gibi sattı

ASTON MARTIN - 7 adet

En çok satan modeli V8 Vantage: 4 adet

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