2020'nin en çok satan otomobilleri! İki marka peynir ekmek gibi sattı
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk 6 ayında 254.068 adet araç satışı gerçekleşti. İşte en çok satan modeller...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 254.068 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre yüzde 30,2 oranında artarak 203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50.473 adede ulaştı.