2022 Altın Direksiyon Ödülü'nü kazanan otomobil belli oldu

“Yeni Opel Astra ile hedefi gerçekten on ikiden vurduk” sözleriyle 2022 Altın Direksiyon ödül törenindeki değerlendirmesine başlayan Opel CEO’su Florian Huettl sözlerini şöyle sürdürdü, “Yeni kompakt modelimiz, sadece ikna edici olmakla kalmıyor, aynı zamanda karşı tarafta heyecan uyandırıyor. AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucularının, uzman jürinin ve editör arkadaşların da aynı şekilde yorumlamasından dolayı çok mutluyuz”. BILD Grubu Otomotiv Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdürü Tom Drechsler ise, “Yeni Astra, bu segmentte başarılı olmak için gereken birçok özelliğe sahip oluşuyla kompakt sınıftaki dengeleri değiştirdi. Geniş bir ekran, kullanışlı bir bagaj ve farklı sürüş seçenekleri… Tüm bunlar tek bir platformda. Eğer bunlar yeterince ikna edici olmazsa, ergonomik koltukları denemek yeterli olacaktır” şeklinde konuştu.