2022 yılında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
2022 yılının en çok satılan araba markaları belli oldu. İşte 2022 yılında en çok satan otomobil marka ve modelleri...
Türkiye'de en çok satan otomobil marka ve modelleri belli oldu. Otomotiv Distribütörleri & Mobilite Derneği (ODMD), 2022 yılına ilişkin son otomobil verilerini yayınladı. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre yüzde 5,5 oranında azalarak 592.660 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 8,6 artarak 190.623 adet oldu.
ODMD raporundan derlenen verilere göre, geçen yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 146 bin 435 adetle ilk sırada yer aldı. Renault 99 bin 639 satışla ikinci ve Ford ise 77 bin 435 satışla üçüncü sırada yer aldı. Volkswagen 60 bin 341 satışla dördüncü ve Toyota da 49 bin 937 satışla beşinci sırada konumlandı.
EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MODELLERİ
1 - FIAT EGEA SEDAN- 68.779 adet
2 - RENAULT CLİO HB - 41.607 adet
3 - TOYOTA COROLLA - 30.948 adet
4 - RENAULT MEGANE - 28.886 adet
5 - FIAT EGEA CROSS - 26.341 adet
EN ÇOK SATAN TİCARİ MODELLER
1 - FORD TOURNEO COURİER- 31.847 adet
2 - FİAT FİORİNO COMBİ - 18.627 adet
3 - FIAT DOBLO COMBI - 18.172 adet
4 - FORD TRANSİT KAMYONET- 12.689 adet
5 - FORD TRANSİT VAN - 9.086 adet