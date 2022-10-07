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  4. 2022 Yılının En İyi Aile Otomobili belli oldu

2022 Yılının En İyi Aile Otomobili belli oldu

Opel’in kompakt sınıfta yer alan başarılı modeli yeni Astra, İngiltere’de düzenlenen Business Car Ödülleri’nde “2022 Yılının En İyi Aile Otomobili” seçildi.

2022 Yılının En İyi Aile Otomobili belli oldu - Resim: 1

Alman otomobil devi Opel’in kompakt sınıfta yer alan başarılı modeli Astra, yeni nesliyle beğeni toplamaya devam ediyor. 

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2022 Yılının En İyi Aile Otomobili belli oldu - Resim: 2

Her yıl İngiltere’de düzenlenen Business Car Ödülleri’nde “2022 Yılının En İyi Aile Otomobili” seçilen yeni Opel Astra çekici tasarımı, rekabetçi konumu ve sunduğu katma değerler açısından jürinin övgüsünü aldı.

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2022 Yılının En İyi Aile Otomobili belli oldu - Resim: 3

Üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel’in geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa sunduğu yeni Astra, aldığı ödüllerle başarısını taçlandırıyor. 

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2022 Yılının En İyi Aile Otomobili belli oldu - Resim: 4

Bu kapsamda yeni Opel Astra, her yıl İngiltere’de düzenlenen Business Car Ödülleri’nde “2022 Yılının En İyi Aile Otomobili” seçildi.

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