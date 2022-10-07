2022 Yılının En İyi Aile Otomobili belli oldu
Opel’in kompakt sınıfta yer alan başarılı modeli yeni Astra, İngiltere’de düzenlenen Business Car Ödülleri’nde “2022 Yılının En İyi Aile Otomobili” seçildi.
Alman otomobil devi Opel’in kompakt sınıfta yer alan başarılı modeli Astra, yeni nesliyle beğeni toplamaya devam ediyor.
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Her yıl İngiltere’de düzenlenen Business Car Ödülleri’nde “2022 Yılının En İyi Aile Otomobili” seçilen yeni Opel Astra çekici tasarımı, rekabetçi konumu ve sunduğu katma değerler açısından jürinin övgüsünü aldı.
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Üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturan Opel’in geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa sunduğu yeni Astra, aldığı ödüllerle başarısını taçlandırıyor.
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Bu kapsamda yeni Opel Astra, her yıl İngiltere’de düzenlenen Business Car Ödülleri’nde “2022 Yılının En İyi Aile Otomobili” seçildi.
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