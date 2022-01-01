2022'de Türkiye yollarına çıkacak yeni otomobiller belli oldu
Koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan çip krizinin gölgesinde geçen 2021 yılında durma noktasına gelen sıfır km otomobil pazarı 2022 yılında yeni otomobillerini bekliyor. İşte 2022 yılında Türkiye'de satışa çıkması beklenen otomobiller...
Skoda markasının uzun yıllardır üretimine devam ettiği Skoda Fabia yeni versiyonu ile ülkemize 2022 yılında giriş yapacak. MK4 platformunda üretilen Skoda Fabia, B segmenti hatchback otomobil kategorisinde yer alıyor.
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2022 yılında Citroen C5 X'inde Türkiye piyasalarında yer alması bekleniyor.
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Yeni Opel Astra.
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Polo GTI’nın da 2022 yılında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
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