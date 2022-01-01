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  4. 2022'de Türkiye yollarına çıkacak yeni otomobiller belli oldu

2022'de Türkiye yollarına çıkacak yeni otomobiller belli oldu

Koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan çip krizinin gölgesinde geçen 2021 yılında durma noktasına gelen sıfır km otomobil pazarı 2022 yılında yeni otomobillerini bekliyor. İşte 2022 yılında Türkiye'de satışa çıkması beklenen otomobiller...

2022'de Türkiye yollarına çıkacak yeni otomobiller belli oldu - Resim: 1

Skoda markasının uzun yıllardır üretimine devam ettiği Skoda Fabia yeni versiyonu ile ülkemize 2022 yılında giriş yapacak. MK4 platformunda üretilen Skoda Fabia, B segmenti hatchback otomobil kategorisinde yer alıyor. 

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2022'de Türkiye yollarına çıkacak yeni otomobiller belli oldu - Resim: 2

 2022 yılında Citroen C5 X'inde Türkiye piyasalarında yer alması bekleniyor.

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2022'de Türkiye yollarına çıkacak yeni otomobiller belli oldu - Resim: 3

Yeni Opel Astra.

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2022'de Türkiye yollarına çıkacak yeni otomobiller belli oldu - Resim: 4

Polo GTI’nın da 2022 yılında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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