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  4. 2023 model KIA Sportage görücüye çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı...

2023 model KIA Sportage görücüye çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı...

2022 yılında satışa çıkan KIA Sportage’ın ABD versiyonu tanıtıldı. Tasarımıyla göz dolduran 2023 model Sportage'ın, X-Line ve X-Pro adında iki versiyonu bulunuyor.

Kia, 2021 bitmeden yeniden tasarlanan 2023 Sportage'ın ABD'ye versiyonunu tanıttı.

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2022'nin ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan yeni model eskisinden daha büyük ve daha geniş bir donanım yelpazesi sunuyor.

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Yeni kompakt SUV, içte ve dışta ilgi çeken bir tasarıma sahip ve X-Pro adında yeni bir arazi modeli sunuyor.

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Yeni Sportage, öncekinden daha uzun bir dingil mesafesine sahip ve baş mesafesi de iyileştirilmiş. Bagajı da epey geniş.

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