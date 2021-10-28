2023 model KIA Sportage görücüye çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı...
2022 yılında satışa çıkan KIA Sportage’ın ABD versiyonu tanıtıldı. Tasarımıyla göz dolduran 2023 model Sportage'ın, X-Line ve X-Pro adında iki versiyonu bulunuyor.
Kia, 2021 bitmeden yeniden tasarlanan 2023 Sportage'ın ABD'ye versiyonunu tanıttı.
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2022'nin ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan yeni model eskisinden daha büyük ve daha geniş bir donanım yelpazesi sunuyor.
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Yeni kompakt SUV, içte ve dışta ilgi çeken bir tasarıma sahip ve X-Pro adında yeni bir arazi modeli sunuyor.
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Yeni Sportage, öncekinden daha uzun bir dingil mesafesine sahip ve baş mesafesi de iyileştirilmiş. Bagajı da epey geniş.
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