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2023 sıfır otomobil fiyatları paylaşıldı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş sıfır otomobil fiyatlarını araştırıyor. İşte Türkiye'de satılan en uygun sıfır otomobil fiyatları...

2023 sıfır otomobil fiyatları paylaşıldı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 1

Sıfır otomobil sahibi olma hayali kuran birçok insan Türkiye'de sıfır otomobillerin güncel fiyatlarını araştırıyor. Türkiye'de her geçen gün artan fiyatlar sonrası "2023 en ucuz sıfır otomobiller" listesi nasıl şekillendi? İşte Türkiye'de öne çıkan otomobil markalarının 1 milyon TL altındaki modelleri...

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2023 sıfır otomobil fiyatları paylaşıldı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 2

Otomobil almayı düşünenler sıfır modellerin güncel fiyatlarını merak ediyor. Biz de "Türkiye'de en ucuz sıfır otomobiller" listesini onlar için çıkardık. Listede fiyatı 1 milyon TL altı olan araçlara yer verdik. İşte 2023 Nisan ayına doğru yaklaşılırken güncel sıfır otomobil fiyatları...

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2023 sıfır otomobil fiyatları paylaşıldı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 3

VOLKSWAGEN 

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

2023 Mart fiyatı: 545,800 TL

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

2023 Mart fiyatı: 640,800 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 

2023 Mart fiyatı: 691,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 

2023 Mart fiyatı: 798,100 TL

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2023 sıfır otomobil fiyatları paylaşıldı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller - Resim: 4

VOLKSWAGEN

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 

2023 Mart fiyatı: 713,200 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life - 868,700 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style - 979,500 TL

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