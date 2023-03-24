2023 sıfır otomobil fiyatları paylaşıldı: İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Otomobil almayı düşünenler sıfır modellerin güncel fiyatlarını merak ediyor. Biz de "Türkiye'de en ucuz sıfır otomobiller" listesini onlar için çıkardık. Listede fiyatı 1 milyon TL altı olan araçlara yer verdik. İşte 2023 Nisan ayına doğru yaklaşılırken güncel sıfır otomobil fiyatları...