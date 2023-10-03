2023'ün en çok satan binek ve ticari araçları belli oldu

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 67,0 oranında artarak 666.890 adet, hafif ticari araç pazarı %57,2 artarak 190.685 adet oldu.

İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...