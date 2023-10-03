2023'ün en çok satan binek ve ticari araçları belli oldu
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci Emre Özpeynirci, otomobil satışlarıyla ilgili son verileri paylaştı. Özpeynirci, "Eylül ayında toplam satışlarda Fiat yeniden lider, en büyük sürpriz ise Tesla" dedi.
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 67,0 oranında artarak 666.890 adet, hafif ticari araç pazarı %57,2 artarak 190.685 adet oldu.
İşte 2023 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...
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NISSAN - 11.100 adet satıldı
En çok satan modeli Qashqai: 9224 adet
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HONDA - 14.366 adet satıldı
En çok satan modeli City: 6017 adet
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KIA - 15.798 adet satıldı
En çok satan modeli Stonic: 4375 adet
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