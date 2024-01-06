2024 yılı ÖTV muafiyetiyle alınabilecek engelli indirimli araçlar listesi

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli sıfır araç alımlarında 2024 yılı üst limiti belli oldu. Bu kapsamda, 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 oldu. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanmaya devam eden üst limit, 1 Ocak 2024’ten itibaren yüzde 58.46 oranında artarak yükselecek. ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor.