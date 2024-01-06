2024 yılı ÖTV muafiyetiyle alınabilecek engelli indirimli araçlar listesi
Sıfır km otomobilde 2024 yılı için ÖTV muafiyeti üst limiti belli oldu. Piyasada ise 2024 ÖTV muafiyeti ile alınabilecek tam 78 farklı araç yer alıyor. İşte 2024 yılı için ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçların tam listesi...
Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli sıfır araç alımlarında 2024 yılı üst limiti belli oldu. Bu kapsamda, 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 oldu. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanmaya devam eden üst limit, 1 Ocak 2024’ten itibaren yüzde 58.46 oranında artarak yükselecek. ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli oluyor. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor.
2024 yılında geçerli olacak ÖTV muafiyetli araç alımı üst limiti Resmi Gazete'de yayımlandı. Engelli araç alımınında uygulanan ÖTV muafiyeti üst limiti artırıldı. 2024 yılında ÖTV'siz otomobil limitinde güncelleme yapıldı. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyeti, 1 Ocak 2024 yılı itibariyle yüzde 58.46 artarak 1 milyon 591 bin 255 TL'ye yükseleceği ifade edildi.
Peki hangi markanın hangi model araçları ÖTV muafiyeti hakkıyla alınabilir ? İşte tam liste...
Renault - Clio
Clio, equilibre 1.0 SCe 65 hp donanımında, güncel fiyatı 826.900 TL. %80 ÖTV dilimine giren Clio’nun ÖTV oranı 306.259 TL. %20’lik KDV oranı ise 137.816 TL. Böylelikle vergiler çıkarıldığında Renault Clio vergisiz net fiyatı 382.824 TL oluyor.
Renault - Taliant
Renault - ZOE
Renault - Captur (R.S Line 1.3 Mild Hybird EDC hariç)
Renault - Megane Sedan
Renault Megane Sedan, Joy 1.3 TCe 140 bg donanımının güncel satış fiyatı 1.031.900 TL. %80 ÖTV dilimine giren modelin ÖTV oranı 382.185 TL. %20 KDV oranına sahip olan aracın 171.983 TL olan KDV oranı çıkarıldığında, aracın ÖTV’siz ve KDV’siz fiyatı 477.731 TL oluyor.
Dacia - Yeni Sandero
Dacia - Yeni Sandero Stepway
Dacia - Yeni Duster
Dacia - Yeni Jogger