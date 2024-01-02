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2024'te yollara çıkacak elektrikli otomobiller! Listede 60'dan fazla model var

Elektrikli araçlar her geçen gün yaygınlaşmaya devam ederken, bu yıl 60'ın üzerinde modelin yollara çıkması bekleniyor. İşte 2024 yılında piyasaya çıkacak elektrikli otomobiller...

2024'te yollara çıkacak elektrikli otomobiller! Listede 60'dan fazla model var - Resim: 1

Elektrikli araç piyasasında hareketli bir yıl yaşanacak. 2024 yılında 60'ın üzerinde elektrikli otomobil yollara çıkacak. Tesla'dan Mercedes'e, Audi'den BMW'ye, işte 2024 yılında piyasaya çıkacak elektrikli modeller...

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2024'te yollara çıkacak elektrikli otomobiller! Listede 60'dan fazla model var - Resim: 2

Acura ZDX

2024 Başı

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2024'te yollara çıkacak elektrikli otomobiller! Listede 60'dan fazla model var - Resim: 3

Audi A6 e-tron

2024 Sonu

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2024'te yollara çıkacak elektrikli otomobiller! Listede 60'dan fazla model var - Resim: 4

Audi Q6 E-tron

3. Çeyrek  2024

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