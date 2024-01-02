2024'te yollara çıkacak elektrikli otomobiller! Listede 60'dan fazla model var
Elektrikli araçlar her geçen gün yaygınlaşmaya devam ederken, bu yıl 60'ın üzerinde modelin yollara çıkması bekleniyor. İşte 2024 yılında piyasaya çıkacak elektrikli otomobiller...
Elektrikli araç piyasasında hareketli bir yıl yaşanacak. 2024 yılında 60'ın üzerinde elektrikli otomobil yollara çıkacak. Tesla'dan Mercedes'e, Audi'den BMW'ye, işte 2024 yılında piyasaya çıkacak elektrikli modeller...
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Acura ZDX
2024 Başı
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Audi A6 e-tron
2024 Sonu
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Audi Q6 E-tron
3. Çeyrek 2024
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