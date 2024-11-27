2025 yılı için MTV tutarları belli oldu: Hangi araç için ne kadar ödenecek?
Yeniden değerleme oranının yüzde 43.93 olarak belirlenmesinin ardından 2025 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları netleşti. MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödenecek. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılabilecek. İşte model model MTV oranları...
Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. 2025 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu orana göre belirlendi. Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
İşte 2025 yılı için model model MTV oranları...
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 4835 TL
4-6 yaş - 3372 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 5313 TL
4-6 yaş - 3707 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 5803 TL
4-6 yaş - 4042 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 8421 TL
4-6 yaş - 6314 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 9267 TL
4-6 yaş - 10000 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 10112 TL
4-6 yaş - 7577 TL
1601-1800 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 16330 TL
4-6 yaş - 12801 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 17866 TL
4-6 yaş - 13956 TL