2025 yılı için MTV tutarları belli oldu: Hangi araç için ne kadar ödenecek?

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edildi. 2025 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi de bu orana göre belirlendi. Peki 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

İşte 2025 yılı için model model MTV oranları...