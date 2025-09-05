2025'in ik 8 ayında Türkiye'de en çok satılan araç marka ve modelleri belli oldu

Renault, 74 bin 139 satışla Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil markası olurken, pazar payı yüzde 11,3 olarak kaydedildi. Onu Volkswagen 47 bin 645 satışla takip ederken, Toyota 47 bin 264 adetle üçüncü sırada yer aldı. Fiat 46 bin 424, Hyundai 40 bin 907, Peugeot ise 37 bin 475 satış rakamına ulaştı.