2025'in ik 8 ayında Türkiye'de en çok satılan araç marka ve modelleri belli oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye'de 2025 yılının Ocak - Ağustos dönemini kapsayan ilk 8 ayındaki araç satışlarına dair istatistikleri paylaştı. ODMD'nin istatistikleriyle birlikte Türkiye'de en çok tercih edilen ilk 10 marka da belli oldu...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 8 ayında toplam 654 bin 413 sıfır otomobil satışı gerçekleştirildi.
Renault, 74 bin 139 satışla Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobil markası olurken, pazar payı yüzde 11,3 olarak kaydedildi. Onu Volkswagen 47 bin 645 satışla takip ederken, Toyota 47 bin 264 adetle üçüncü sırada yer aldı. Fiat 46 bin 424, Hyundai 40 bin 907, Peugeot ise 37 bin 475 satış rakamına ulaştı.
Gövdelerine göre değerlendirildiğinde SUV otomobiller, 410 bin 891 satış ve yüzde 62,8 pay ile listenin başında yer aldı.
Sedanlar yüzde 22,1 pay ve 144 bin 878 satışla ikinci sırada, hatchback modeller ise yüzde 14,2 pay ve 92 bin 716 satışla üçüncü sırada yer aldı.
