28 yıl önce çalınmıştı... Efsane ismin efsane otomobil bulundu
Formula 1'in efsane pilotlarından Gerhard Berger'in bundan tam 28 yıl önce İtalya'daki San Marino Grand Prix'sinden sonra çalınan Ferrari’sinin 28 yıl sonra bulundu.
İngiltere’de Metropolitan Polis teşkilatı (MET), eski Formula 1 yarış pilotu Gerhard Berger'in 1995 yılında İtalya’da gerçekleşen San Marino Grand Prix'sinden sonra çalınan Ferrari’sinin 28 yıl sonra bulunduğunu açıkladı.
MET’ten yapılan açıklamada, “Ocak ayında, 2023 yılında Birleşik Krallık'taki bir komisyoncu aracılığıyla ABD'li bir alıcı tarafından satın alınan bir araç üzerinde kontroller gerçekleştiren Ferrari, aracın çalıntı olduğunu ortaya koyan bir rapor verdi.
Organize Araç Suçları Birimi'nden polisler, kapsamlı araştırmalar yaparak aracın geçmişini ortaya çıkardı ve aracın çalındıktan kısa bir süre sonra Japonya'ya gönderildiği, 2023'ün sonlarında ise İngiltere'ye getirildiği ortaya çıktı” denildi.
Daha sonra, 4 gün içinde aracın geçmişi tespit edilerek, Gerhard Berger'in Ferrari'sinin izi sürüldü ve İngiltere'den ihraç edilmesini önlemek için araç MET’in mülkiyetine geçirildi.