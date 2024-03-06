28 yıl önce çalınmıştı... Efsane ismin efsane otomobil bulundu

MET’ten yapılan açıklamada, “Ocak ayında, 2023 yılında Birleşik Krallık'taki bir komisyoncu aracılığıyla ABD'li bir alıcı tarafından satın alınan bir araç üzerinde kontroller gerçekleştiren Ferrari, aracın çalıntı olduğunu ortaya koyan bir rapor verdi.