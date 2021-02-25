4 bin 500 dolarlık elektrikli araç Tesla'yı ikiye katıldı

2020'nin 2. yarısında Hong Guang Çin'de 112 bin adet satarak Tesla Model 3'ün ardından en çok satılan 2. araç olmuştu.



BBC'de yer alan habere göre, Ocak ayında 25 bin 778 satışla ülkenin en popüler aracı haline gelen Hong Guang'ın dünya genelinde de Model 3'ün ardından en çok satılan 2. elektrikli araç olduğu tahmin ediliyor.