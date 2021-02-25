4 bin 500 dolarlık elektrikli araç Tesla'yı ikiye katıldı
Çin'de 4 bin 500 dolarlık uygun fiyatıyla dikkat çeken elektrikli aracın satışları Tesla'nın pahalı araçlarını geride bıraktı. SAIC'in Hong Guang Mini model aracının dünya genelinde Model 3'ün ardından en çok satılan ikinci araç olduğu tahmin ediliyor.
ABD'li General Motors'la ortak olan SAIC'in ürettiği Hong Guang Mini adlı araç Ocak ayında, Tesla'nın satışlarını ikiye katladı.
2020'nin 2. yarısında Hong Guang Çin'de 112 bin adet satarak Tesla Model 3'ün ardından en çok satılan 2. araç olmuştu.
BBC'de yer alan habere göre, Ocak ayında 25 bin 778 satışla ülkenin en popüler aracı haline gelen Hong Guang'ın dünya genelinde de Model 3'ün ardından en çok satılan 2. elektrikli araç olduğu tahmin ediliyor.
500 DOLAR FARKLA KLİMA
SAIC'in "Halkın ulaşım aracı" olarak pazarladığı modelde, müşterilerilere 500 dolar daha ekleyerek aracın klimalı versiyonunu satın alma imkanı da sunuluyor.
China Market Research Group (Çin Pazar Araştırma Grubu) Direktörü Shaun Rein, "Çin hükümeti hava kirliliğini azaltma ve elektrikli araçlara geçişte dünya lideri olma konusunda ciddi. Ucuz segmentte Hong Guang ve lüks araçlarda da Tesla sıklıkla tercih ediliyor" dedi.