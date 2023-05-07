417 km menzilli Çin'in minik dev elektrikli otomobili Türkiye'de
Çinli otomobil markası Leapmotor'un 417 km menzil sunan elektrikli modeli T03 Türkiye'de. Fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.
Distribütörlüğünü Skywell'in temsilcisi Ulu Motor'un üstlendiği Çinli marka Leapmotor, 417 km (WLTP) şehir içi menzili sunan T03 modelini Türkiye pazarına sundu.
3620 mm'lik uzunluğuyla küçük sınıfta yer alan Leapmotor T03'ün bataryasının DC şarj istasyonunda %30’dan %80 doluluk oranına yaklaşık 36 dakikada ulaştığı açıklanırken, AC şarj süresi ise 3,5 saat olarak veriliyor.
Çevreci yapısı, kompakt tasarımı, boyutlarına göre geniş iç hacmi, teknolojik özellikleri, akıllı bağlantı özellikleri ve sürüş destek sistemiyle dikkat çeken bu küçük elektriklide; ayrıca panoramik cam tavan, 10.1 inçlik dokunmatik multimedya sistemi, 8 inçlik dijital gösterge, elektrikli park freni ve geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor.
6 yıl/100 bin km batarya garantisine sahip olan T03'ün bataryasının kapasitesi yüzde 70'in altına düştüğünde, garanti kapsamında ücretsiz değişim yapılıyor.