417 km menzilli Çin'in minik dev elektrikli otomobili Türkiye'de

Çevreci yapısı, kompakt tasarımı, boyutlarına göre geniş iç hacmi, teknolojik özellikleri, akıllı bağlantı özellikleri ve sürüş destek sistemiyle dikkat çeken bu küçük elektriklide; ayrıca panoramik cam tavan, 10.1 inçlik dokunmatik multimedya sistemi, 8 inçlik dijital gösterge, elektrikli park freni ve geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor.