462 km menzilli SsangYong Torres EVX Türkiye'ye geliyor! Fiyatı belli oldu
Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, tamamen elektrikli SUV modeli Torres EVX'i Türkiye'de satışa çıkarmaya hazırlanıyor. 462 kilometre menzilli elektrikli aracın Türkiye fiyatı da belli oldu.
Güney Kore merkezli otomobil üreticisi SsangYong, Torres EVX modelini Türkiye'de satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
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73,4 kWh batarya ve 152 kW (207 HP) elektrik motoru kullanılan SsangYong Torres EVX, 462 kilometre menzil sunuyor. Şehir içi kullanımda ise menzilin 635 kilometreye çıkabildiği belirtiliyor.
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SsangYong Torres EVX'in bagaj alanı 839 litre ve arka koltukların katlanması halinde 1.662 litreye kadar çıkıyor.
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Torres EVX'in içinde 12,3 inç dijital sürücü ekranı ve 12,3 inç merkezi dokunmatik ekrandan oluşan çift ekranlı bir kurulum bulunuyor.
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