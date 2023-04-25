5 gün sonra bu fiyatlar hayal olacak: İşte Renault Nisan ayı fiyat listesi
Otomotiv firmaları Mayıs ayı itibariyle fiyat listelerini güncelleyecek. Sıfır otomobil almak isteyenler ise zamdan etkilenmemek için harekete geçti. Türkiye'de en çok satan markalardan biri olan Fransız otomobil devi Reuanlt'un Nisan ayı fiyat listesini derledik.
Ağırlıklı olarak Euro kuruna bağlı otomobil fiyatları için zam rallisinin yeniden başlayacağına dair sinyaller gelmeye başladı. Döviz kurundaki artış sonrası sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 3 civarında kur zammı bekleniyor. Mayıs ayında fiyat listelerinin güncellenmesi bekleniyor. Asıl zamların seçim sonrasında olacağı öngörülüyor. Zam gelmeden sıfır araç almak isteyenler ise zam öncesi otomobil kampanyalarını araştırmaya başladı. Ülkemizde en çok satan otomobil markalarından biri olan Renault'un Nisan ayı güncel fiyat listesini sizin için derledik.
Renault Clio, Megane, Tailant, Captur, Zoe, Austral, Koleos Nisan ayı fiyat listesi şöyle:
Clio fiyat listesi
Joy 1.0 SCe 65 bg 520.000 TL
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 629.000 TL
Touch 1.0 TCe 90 bg 559.000 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 655.000 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 709.900 TL
Taliant fiyat listesi
Joy 1.0 Sce 65 bg 509.900 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 631.000 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 666.900 TL