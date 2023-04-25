5 gün sonra bu fiyatlar hayal olacak: İşte Renault Nisan ayı fiyat listesi

Ağırlıklı olarak Euro kuruna bağlı otomobil fiyatları için zam rallisinin yeniden başlayacağına dair sinyaller gelmeye başladı. Döviz kurundaki artış sonrası sıfır otomobil fiyatlarına yüzde 3 civarında kur zammı bekleniyor. Mayıs ayında fiyat listelerinin güncellenmesi bekleniyor. Asıl zamların seçim sonrasında olacağı öngörülüyor. Zam gelmeden sıfır araç almak isteyenler ise zam öncesi otomobil kampanyalarını araştırmaya başladı. Ülkemizde en çok satan otomobil markalarından biri olan Renault'un Nisan ayı güncel fiyat listesini sizin için derledik.