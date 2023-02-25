646 km menzilli elektrikli dev SUV SKYWELL ET5 Long Range Türkiye'de
Menzili uzayan elektrikli SKYWELL ET5’e 2 yeni donanım seçeneği geldi. 646 km’ye Kadar Elektrikli Menzil Sunabilen SKYWELL ET5 Long Range de Türkiye’de...
SKYWELL, elektrikli SUV modeli ET5’in iki yeni versiyonunun satışına ise Mart 2023 itibarıyla başlıyor. 86 kwh’lık yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, WLTP verilerine göre şehir içinde 646 km’ye kadar yüksek menzil sunmasıyla dikkat çeken iki yeni versiyondan ET5 Long Range Legend Türkiye'de
Otomotiv, bilişim, inşaat, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Ulubaşlar Grubu’nun otomotiv şirketi Ulu Motor, Kasım 2021’de Türkiye’de satışlarına başladığı elektrikli araç markası SKYWELL ile yaklaşık 1 yılı aşkın sürede gerçekleştirmiş olduğu 1.150 adetlik teslimatlar ile önemli bir başarıya imza attı. 2022’de SKYWELL ET5, Türkiye’de Yılın Elektrikli Otomobili ödülünü de kazanarak başarılarını taçlandırdı.
SKYWELL ET5 teslimatlarını kesintisiz sürdüren Ulu Motor, Mart ayından itibaren teslimatlarına başlayacağı uzatılmış menzil sunan ET5 Long Range Legend ve ET5 Long Range Exclusive adındaki iki yeni donanım seçeneğiyle elektrikli SUV pazarındaki iddiasını artırıyor.
SKYWELL’in özellikle son 10 yılda elde ettiği yeni nesil enerjili araçlar alanındaki tecrübesi sonucunda üretilen ET5; güçlü görünümü, akıllı bağlantı sistemleri, otomatik sürüş destek sistemleri ve yüksek menzili ile kısa zamanda Türkiye’deki elektrikli araç seçenekleri arasında üst sıralara tırmandı. Uzatılmış menzil kapasitesiyle WLTP normlarına göre 646 km’ye şehir içinde varan yüksek menzil sunabilen SKYWELL ET5 Long Range, 85,96 kwh batarya kapasitesiyle öne çıkıyor. 150 kW gücündeki elektrikli SUV, 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlıyor. SKYWELL ET5 Long Range Legend’ın AC şarj cihazı gücü 6,6 kw olup 380V’lık hızlı şarj istasyonlarında bataryaların yüzde 20’den yüzde 70 seviyesine dolumu ise yaklaşık 63 dakikada tamamlanıyor. Wallbox ile 220V elektrik akımındaki yavaş şarjlardaki tam batarya dolumu ise 14 saatte gerçekleşiyor. SKYWELL ET5 Long Range Exclusive’in ise AC şarj cihazı gücü 11 kw olup 380V’lık hızlı şarj istasyonlarında bataryaların yüzde 20’den yüzde 70 seviyesine dolumu yaklaşık 63 dakikada tamamlanıyor. Wallbox ile 220V elektrik akımındaki yavaş şarjlardaki tam batarya dolumu ise 8 saatte gerçekleşiyor.