646 km menzilli elektrikli dev SUV SKYWELL ET5 Long Range Türkiye'de

SKYWELL’in özellikle son 10 yılda elde ettiği yeni nesil enerjili araçlar alanındaki tecrübesi sonucunda üretilen ET5; güçlü görünümü, akıllı bağlantı sistemleri, otomatik sürüş destek sistemleri ve yüksek menzili ile kısa zamanda Türkiye’deki elektrikli araç seçenekleri arasında üst sıralara tırmandı. Uzatılmış menzil kapasitesiyle WLTP normlarına göre 646 km’ye şehir içinde varan yüksek menzil sunabilen SKYWELL ET5 Long Range, 85,96 kwh batarya kapasitesiyle öne çıkıyor. 150 kW gücündeki elektrikli SUV, 0-100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlıyor. SKYWELL ET5 Long Range Legend’ın AC şarj cihazı gücü 6,6 kw olup 380V’lık hızlı şarj istasyonlarında bataryaların yüzde 20’den yüzde 70 seviyesine dolumu ise yaklaşık 63 dakikada tamamlanıyor. Wallbox ile 220V elektrik akımındaki yavaş şarjlardaki tam batarya dolumu ise 14 saatte gerçekleşiyor. SKYWELL ET5 Long Range Exclusive’in ise AC şarj cihazı gücü 11 kw olup 380V’lık hızlı şarj istasyonlarında bataryaların yüzde 20’den yüzde 70 seviyesine dolumu yaklaşık 63 dakikada tamamlanıyor. Wallbox ile 220V elektrik akımındaki yavaş şarjlardaki tam batarya dolumu ise 8 saatte gerçekleşiyor.