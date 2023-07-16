650 Beygirlik Hyundai IONIQ 5 N ortaya çıktı
Hyundai, yüksek performanslı ilk elektrikli modeli olan IONIQ 5 N’i tanıttı. 650 beygirlik güce sahip Hyundai'nin elektrikli IONIQ 5 N modeli hız tutkunlarını hedef alıyor.
Hyundai, yüksek performanslı ilk elektrikli modeli IONIQ 5 N’i İngiltere’de düzenlenen Goodwood Hız Festivali’nde tanıttı. 650 beygir gücündeki otomobil, N markasının elektrifikasyon geleceğini ve performans tutkunlarının sürüş tutkularını doyasıya yaşamaları için yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor.
Ödüllü E-GMP platformu kullanılarak üretilen IONIQ 5 N, standart versiyondan hem dış tasarımda hem de iç mekanda sportif detaylarla farklılaşıyor. N gövde kiti, N siyah iç mekan ve sportif detaylarıyla performans tutkunlarının dikkatini çeken Hyundai IONIQ 5 N, satışa sunulacağı tüm pazarlarda elektrikli modellere farklı bir bakış açısı getirecek.
Gövdesi üzerinde 42 noktadan ek kaynaklara ve 2 metreden fazla yapıştırıcıya sahip olan IONIQ 5 N'in şasisinde de önemli dokunuşlar bulunuyor. Şasi güçlendirilirken, motor ve akü montajı da bu bileşenlerle beraber desteklenmiş. Ayrıca ön ve arka alt şasiler yanal sağlamlık için geliştirilmiş. Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ilham alarak güçlendirilen akslara sahip olan IONIQ 5 N, 21 inçlik alüminyum jantların üzerinde yürüyor.
Direksiyon sistemi revize edilen otomobil, N Pedal özelliğiyle de geliştirilmiş gaz kelebeği hassasiyeti sunuyor. i-Pedal'ın rejeneratif fren sistemindeki gibi benzer teknolojiden yararlanan N Pedal, enerji verimliliği yerine hızlı ve heyecan verici viraj almaya öncelik veriyor. N Drift Optimizer ise araç kontrolünü dengeleyerek kayma açısının korunmasına yardımcı oluyor. Entegre Torque Kick Drift işlevi de sürücünün daha dengeli drift yapmasına olanak tanır. Bu özellik, gelişmiş elektronik kontrol teknolojisi sayesinde elde edilmiş.