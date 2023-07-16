650 Beygirlik Hyundai IONIQ 5 N ortaya çıktı

Gövdesi üzerinde 42 noktadan ek kaynaklara ve 2 metreden fazla yapıştırıcıya sahip olan IONIQ 5 N'in şasisinde de önemli dokunuşlar bulunuyor. Şasi güçlendirilirken, motor ve akü montajı da bu bileşenlerle beraber desteklenmiş. Ayrıca ön ve arka alt şasiler yanal sağlamlık için geliştirilmiş. Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ilham alarak güçlendirilen akslara sahip olan IONIQ 5 N, 21 inçlik alüminyum jantların üzerinde yürüyor.