7 Temmuz öncesi son fırsatlar: İşte 1 milyon TL'ye kadar alınabilecek sıfır otomobiller

Türkiye'de artan döviz kurları ve yüksek vergiler nedeniyle sıfır otomobil fiyatları bir hayli yükseldi. Ayrıca, 7 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumluluk çerçevesinde sıfır otomobil satışlarında standart olarak sunulan güvenlik donanımları artırılacak. Ölümlü trafik kazalarını en aza indirmeyi hedefleyen Küresel Güvenlik Yönetmeliği kapsamında; Acil Durum Fren Sistemi (AEB), Şerit Takip Sistemi (LDWS), Geri Vites Kamera Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS), Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi (DDAW) gibi donanımlar zorunlu kılınıyor. Bu düzenleme araç fiyatlarının artmasına sebep olacak.