7 Temmuz öncesi son fırsatlar: İşte 1 milyon TL'ye kadar alınabilecek sıfır otomobiller
Sıfır otomobillerde ''standart güvenlik donanımı zorunluluğu'' uygulaması 7 Temmuz itibariyle yürürlüğe giriyor. Bu tarihten itibaren araç fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Sizin için derledik...
Türkiye'de artan döviz kurları ve yüksek vergiler nedeniyle sıfır otomobil fiyatları bir hayli yükseldi. Ayrıca, 7 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumluluk çerçevesinde sıfır otomobil satışlarında standart olarak sunulan güvenlik donanımları artırılacak. Ölümlü trafik kazalarını en aza indirmeyi hedefleyen Küresel Güvenlik Yönetmeliği kapsamında; Acil Durum Fren Sistemi (AEB), Şerit Takip Sistemi (LDWS), Geri Vites Kamera Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS), Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi (DDAW) gibi donanımlar zorunlu kılınıyor. Bu düzenleme araç fiyatlarının artmasına sebep olacak.
Markalar 7 Temmuz öncesi elindeki stokları eritmek için kampanyalarını peş peşe duyurdu. Sıfır otomobil almak isteyenler ise araştırmalarını hızlandırdı. Peki Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller hangileri? İşte en ucuz sıfır otomobiller...
Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel
835.000 TL
Fiat Panda City 1.0 Hibrit 70 HP
840.900 TL