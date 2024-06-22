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7 Temmuz öncesi son fırsatlar: İşte 1 milyon TL'ye kadar alınabilecek sıfır otomobiller

Sıfır otomobillerde ''standart güvenlik donanımı zorunluluğu'' uygulaması 7 Temmuz itibariyle yürürlüğe giriyor. Bu tarihten itibaren araç fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. Peki Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller hangileri? Sizin için derledik...

7 Temmuz öncesi son fırsatlar: İşte 1 milyon TL'ye kadar alınabilecek sıfır otomobiller - Resim: 1

Türkiye'de artan döviz kurları ve yüksek vergiler nedeniyle sıfır otomobil fiyatları bir hayli yükseldi. Ayrıca, 7 Temmuz 2024 tarihinden itibaren  Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyumluluk çerçevesinde  sıfır otomobil satışlarında standart olarak sunulan güvenlik donanımları artırılacak. Ölümlü trafik kazalarını en aza indirmeyi hedefleyen Küresel Güvenlik Yönetmeliği kapsamında; Acil Durum Fren Sistemi (AEB), Şerit Takip Sistemi (LDWS), Geri Vites Kamera Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS), Yorgunluk ve Dikkat Uyarı Sistemi (DDAW) gibi donanımlar zorunlu kılınıyor. Bu düzenleme araç fiyatlarının artmasına sebep olacak. 

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7 Temmuz öncesi son fırsatlar: İşte 1 milyon TL'ye kadar alınabilecek sıfır otomobiller - Resim: 2

Markalar 7 Temmuz öncesi elindeki stokları eritmek için kampanyalarını peş peşe duyurdu. Sıfır otomobil almak isteyenler ise araştırmalarını hızlandırdı. Peki Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır otomobiller hangileri? İşte en ucuz sıfır otomobiller...

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7 Temmuz öncesi son fırsatlar: İşte 1 milyon TL'ye kadar alınabilecek sıfır otomobiller - Resim: 3

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel

835.000 TL

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7 Temmuz öncesi son fırsatlar: İşte 1 milyon TL'ye kadar alınabilecek sıfır otomobiller - Resim: 4

Fiat Panda City 1.0 Hibrit 70 HP

840.900 TL

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