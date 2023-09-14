Ağustos ayında en çok satılan 2. el araç marka ve modelleri belli oldu
Türkiye'de araç sahipleri, aracını değiştirmek isteyen ve araç sahibi olma hayali kuranların en çok merak ettiği "en çok satan ikinci el araç markaları" raporu açıklandı.
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay yüzde 1 artışla 125 bin 935 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.
Ocak-Ağustos 2023 dönemine yani 8 aylık toplam rakamlara bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine göre ilan adedinde yüzde 5, satış adetlerinde ise yüzde 13 artış gerçekleşti.
İkinci el online pazarda ağustosta en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 16 bin 728 Volkswagen oldu. Bunu, 15 bin 735 adetle Renault ve 14 bin 64 adetle Fiat takip etti.
Satış sıralamasında 12 bin 4 adetle Ford, 7 bin 642 ile BMW, 6 bin 616 adetle Opel, 6 bin 411 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 898 adetle Peugeot, 5 bin 629 adetle Hyundai ve 4 bin 871 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.