AK Parti'nin 2'nci el araç kararına itiraz: ''Çöplük oluruz!''
AK Parti iktidarının 2. el otomobil ithalatı adımına itiraz eden İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç "Bu uygulama ikinci el fiyatlarında bir düşüşe yaramayacağı gibi, Türkiye'yi bir araç çöplüğüne çevirir" ifadelerini kullandı
Habertürk TV yayınında Para Gündem programına konuk olan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle ikinci el araç ithalatı konusuna değinen Avdagiç, ikinci el araç ithalatının sorunların önüne geçmekten çok daha fazla yeni sorun ortaya çıkartabileceğini vurguladı.
Otomotiv sanayisinin bu yıl haksız bir töhmet altında bırakıldığını vurgulayan Avdagiç, "Üretim konusunda sanayide yılın ilk yarısında %65’lik bir artış var ancak talepte öylesine bir yükseliş var ki bunu karşılamak mümkün değil. Bu bir ekmek fırını değil hemen çıkan bir ürün değil otomobil.
Yani özetle arzda bir problem olduğunu, bayilerin stok yaparak araç satmadığını söylemek haksız bir yönlendirme oluyor. Esas problem arzda değil talepte yaşanan aşırı patlamada. Bu dönemde satışlarla Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek rakamlara ulaşıldı ancak talep çok yüksek" ifadelerini kullandı.
Otomobile olan bu talebin yatırım amaçlı olduğunu belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İnsanlar tasarruflarını korumak için bankada veya konvensiyonel yatırım araçlarında kendilerine imkân bulamaz hale geldiler. Hal böyle olunca otomotiv gibi başka yönelimleri oldu birikimlerini koruyabilmek için. Bu yatırım şeklini değiştirebilirsek otomotiv sektöründe de fiyatlarda da rahatlama olacaktır" dedi.