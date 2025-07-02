AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu
AK Parti'nin ÖTV oranlarında ciddi bir artış öngören, TBMM'deki komisyondan geçenkanun teklifinin otomobil piyasasına etkisi belli oldu. İşte Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin Haziran verileri ve ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatı artacak bazı modeller...
AK Parti iktidarının hazırladığı ve içten yanmalı ve elektrikli araçların ÖTV oranlarını yeniden belirleyen kanun teklifi TBMM Komisyonu'ndan geçti. AK Parti'nin teklifinin TBMM'de kabulü sonrasında otomobillerde ÖTV yüzde 80 ile yüzde 220 arasında gerçekleşecek. ÖTV düzenlemesinin ardından ise en yüksek artış ise pickup olarak tabir edilen araçlarda olacak ve yüzde 4 ÖTV oranına sahip araçlarda ÖTV yüzde 50'ye çıkarılacak.
ÖTV’de yapılması beklenen düzenleme öncesinde otomotiv pazarı hem haziran ayını hem de yılın ilk altı ayını tüm zamanların zirvesinde tamamladı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,1 artarak 118 bin 13 adede ulaştı.
Haziran ayında otomobil satışları yüzde 6 oranında artarak 93 bin 676 adet olurken hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 artışla 24 bin 337 adede yükseldi.