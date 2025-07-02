AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu

AK Parti iktidarının hazırladığı ve içten yanmalı ve elektrikli araçların ÖTV oranlarını yeniden belirleyen kanun teklifi TBMM Komisyonu'ndan geçti. AK Parti'nin teklifinin TBMM'de kabulü sonrasında otomobillerde ÖTV yüzde 80 ile yüzde 220 arasında gerçekleşecek. ÖTV düzenlemesinin ardından ise en yüksek artış ise pickup olarak tabir edilen araçlarda olacak ve yüzde 4 ÖTV oranına sahip araçlarda ÖTV yüzde 50'ye çıkarılacak.