Alman gazetesi yazdı: Türkiye sollama şeridine geçmek istiyor
Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türk otomobil endüstrisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra küresel konumunu güçlendirmeye çalıştığını yazdı.
Gazete, "Türkiye sollama şeridine geçmek istiyor" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'deki elektrikli araçlar ve ekolojik elektrik sektörüne dikkati çekti.
"Ülkenin otomobil endüstrisi Kovid-19'dan sonra küresel konumunu güçlendirmeye çalışıyor." ifadesinin kullanıldığı haberde, Türk otomobil üreticilerinin, geçen yılki rakamları iyi olmasa da, 250 bin kişiye güvenli iş imkanı sunan en önemli ihracat sektörünün iyimserliğinin devam ettiği aktarıldı.
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik'in, tüm zorluklara rağmen bu yıl 2019 seviyesine tekrar ulaşılacağını söylediğine yer verilen haberde Çelik'in "büyüme hedeflerini daha ileride gördüğü, dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasına girmek istedikleri" açıklaması hatırlatıldı.
Haberde, bunun reçetesinin ise "kendini kanıtlayan içten yanmalı teknolojiyi koruyarak hızla yeni elektrik teknolojiye geçmek" olduğu belirtildi.