Alman gazetesi yazdı: Türkiye sollama şeridine geçmek istiyor

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik'in, tüm zorluklara rağmen bu yıl 2019 seviyesine tekrar ulaşılacağını söylediğine yer verilen haberde Çelik'in "büyüme hedeflerini daha ileride gördüğü, dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasına girmek istedikleri" açıklaması hatırlatıldı.