Almanya’da 2023 Yılının Kompakt Otomobili belli oldu
Almanya’da Yılın Otomobili Ödülleri’nin bağımsız jürisi "Almanya’da 2023 Yılının Kompakt Otomobili"ni seçti. Ödülü Business Car Ödülleri’nde “2022 Yılının En İyi Aile Otomobili” seçilen model kazandı.
Modern Alman tasarımı ve geleceğe dönük özellikleriyle yeni Opel Astra, segmentinde standartları belirlemeye devam ediyor.
1 / 65
Yakın zamanda İngiltere’de düzenlenen Business Car Ödülleri’nde “2022 Yılının En İyi Aile Otomobili” seçilen model, şimdi ise Almanya’da yeni bir ödülün daha sahibi oldu.
2 / 65
Almanya’da Yılın Otomobili Ödülleri’nin bağımsız jürisi, kendi segmentindeki rakiplerini açık ara geride bırakan yeni nesil Astra ve Astra Sports Tourer'ı Almanya'nın en iyi kompakt sınıf otomobili seçti.
3 / 65
İlk olarak 2019 yılında gerçekleştirilen Almanya’da Yılın Otomobili Ödülü seçimlerinin bu yıl beşincisi düzenlendi.
4 / 65