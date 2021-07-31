Araba alacaklar dikkat! Bugün son gün: İşte marka marka en ucuz sıfır otomobil fiyatları
Sıfır araba fiyatlarında zamlar kapıda. En düşük araba fiyatı 160 bin lira olurken Ağustos ayında gelmesi beklenen zamla birlikte fiyatlar değişecek. İşte sıfır otomobil fiyatları...
Araba alacak herkesi ilgilendiriyor. Bugün son gün, fiyatlara zam gelmesi bekleniyor. En düşük araba fiyatı 160 bin lira. Ağustos ayında gelmesi beklenen zamla birlikte fiyatlar değişecek. Otomobil almak isteyenler kendilerine en uygun seçenekleri araştırıyor. En ucuz otomobiller merak ediliyor.
Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Temmuz ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 160 bin liraya ulaştı. Otomobil satışları her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması da fiyatları yukarı çekiyor.
Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar. Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte sıfır otomobillere zam yapılması bekleniyor.
İşte markaların en uygun sıfır otomobil fiyatları...