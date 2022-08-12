Araba alacaklar dikkat: İkinci elde yüzde 45 düşüş!
Vatandaşlar hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları ile ilgili yeni gelişmeleri takip ederken ikinci elde satışların yüzde 45 düştüğü görüldü.
Otomobil fiyatları düşecek mi? Soruları gündemden düşmezken, araba almak isteyen herkes ikinci el otomobilleri araştırmaya başlamıştı.. Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 45 azalırken, fiyatlar sabit kaldı.
AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 102 bin 806 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.
Satışlarda haziran ayına kıyasla yüzde 45, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 29 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 41 azalış kaydedildi.
İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 36'SI SATILDI
Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.