Araba alacaklara güzel haber: İşte sıfır faiz imkanı ile alınacak otomobiller

Araba alacak milyonları ilgilendiriyor. Haziran ayı boyunca geçerli. Sıfır faiz fırsatı sunuluyor.

Normalleşme adımları ile birlikte otomotiv pazarı yeniden canlanıyor. Markalar çeşitli finans ve indirim kampanyaları ile satışlarda canlılığı koruyor.

Türkiye’de yaklaşık 54 bin adet araç satışı yapılan mayıs ayının ardından haziranda 70 binlerin üzerinde satış gerçekleşmesi öngörülüyor. Binek araç satışlarının 60 bin, hafif ticarilerin ise 10 bin adetleri geçeceği tahmin edilmekte. Pazardaki en büyük sorun çip problemleri yüzünden aksayan üretimler. Üretim aksaması birçok marka ve modelde bulunabilirliği ortadan kaldırdı. Haziran ayında araçlardan lastiğe, kiralamacılara kadar birçok firma şu kampanyaları devreye almış durumda.