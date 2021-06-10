Araba alacaklara güzel haber: İşte sıfır faiz imkanı ile alınacak otomobiller
Normalleşme adımları ile birlikte otomotiv pazarı yeniden canlanırken markalar çeşitli finans ve indirim kampanyaları yapmaya başladı. İşte Haziran ayı boyunca sıfır faizle alınabilecek otomobiller...
Araba alacak milyonları ilgilendiriyor. Haziran ayı boyunca geçerli. Sıfır faiz fırsatı sunuluyor.
Normalleşme adımları ile birlikte otomotiv pazarı yeniden canlanıyor. Markalar çeşitli finans ve indirim kampanyaları ile satışlarda canlılığı koruyor.
Türkiye’de yaklaşık 54 bin adet araç satışı yapılan mayıs ayının ardından haziranda 70 binlerin üzerinde satış gerçekleşmesi öngörülüyor. Binek araç satışlarının 60 bin, hafif ticarilerin ise 10 bin adetleri geçeceği tahmin edilmekte. Pazardaki en büyük sorun çip problemleri yüzünden aksayan üretimler. Üretim aksaması birçok marka ve modelde bulunabilirliği ortadan kaldırdı. Haziran ayında araçlardan lastiğe, kiralamacılara kadar birçok firma şu kampanyaları devreye almış durumda.
Dacia’dan çoklu kampanya
Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve %0,99 faiz fırsatı sunuluyor.Haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4x2 LPG versiyonu 193.400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL’den satışa sunuluyor. Yeni Sandero'nun Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme** ile sahip olunabiliyor. Dacia'nın tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.
Renault'larda yaz fırsatı
2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla showroomlarda bekliyor.Geçtiğimiz ay ilk kez Türkiye'de satışa sunulan Taliant'ın yanı sıra, Yeni Clio ve Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi sunuluyor.
Renault'larda yaz fırsatı
2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla showroomlarda bekliyor.Geçtiğimiz ay ilk kez Türkiye'de satışa sunulan Taliant'ın yanı sıra, Yeni Clio ve Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi sunuluyor.