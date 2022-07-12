Araba satışlarında acil durum önlemi alındı: Artık o arabalar üretilmeyecek
Koronavirüs salgını, çip krizi ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı derken sıfır araba fiyatları uçuşa geçmişti. Otomobil üreticileri hem sıfır araçların sayısını yükseltmek hem de fiyatları dengelemek için bir çözüm üretti.
Otomotiv sektöründe sorunların ardı arkası kesilmiyor. Koronavirüs salgını, çip krizi, Rusya-Ukrayna savaşı derken sektörde uzun bir süredir bulunabilirlik sorunu baş göstermişti. Yurt içinde ise bu sorunların yanı sıra döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi. Birçok marka, satış tahminlerini düşürürken, küresel otomotiv pazarı da küçülmeye devam ediyor. Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA), otomobil satışlarının bu yıl dünya çapında gerileyeceğini açıkladı. VDA, bu yıl için araç satışlarında dünya çapında yüzde 1 artış bekledikleri yönündeki tahmini negatife çevirdi.
VDA Başkanı Hildegard Müller, her bölgede satışlarda gerileme olduğunu ifade etti. Welt Am Sonntag gazetesine konuşan Müller, ''Dünya pazarında yüzde 1’lik bir artış olacağından yola çıkmıştık ancak bunu eksi 1’e indirdik.'' dedi.
HER BÖLGEDE GERİLEME VAR
Sadece Avrupa pazarında yüzde 3’lük bir artış öngörüsünde bulunan VDA, bunu da geçen yıl gerçekleştirilen satış rakamları seviyesine indirdi. ABD pazarında yüzde 2’lik artış beklenirken, satışlarda bu yıl için yüzde 1’lik bir gerileme öngörüldü. Aynı şekilde Çin pazarında da yüzde 2’lik artış beklentisi yüzde 2’lik düşüş olarak hesaplandı.
TÜRKİYE’DE FİYATLAR UÇUŞA GEÇTİ
Sıfır ve ikinci el otomobillerde arz sıkıntısından dolayı Türkiye’de fiyat artışları devam ediyor. Sıfır araçlara sadece iki ayda 150 bin liradan fazla zam gelirken 400 bin liranın altında ise birkaç model kaldı.
TESLİMATI HIZLANDIRMAK İÇİN SİYAH VE BEYAZ ARABA SEÇİMİ
Küresel bir yarı iletken çip kıtlığı ve diğer tedarik zinciri kesintileri ile karşı karşıya kalan Avrupa'daki otomobil üreticileri, müşterilerin yaz tatili sezonu sona ermeden yeni bir araba alabilmeleri için seçenekleri azaltma yoluna gitti.
Renault'nun Fransa'da bu yöntemle, yeni bir arabayı ortalama beş aylık bir bekleme süresinin ardından teslim ederken şimdi maksimum 30 günde sahiplerine ulaştırmayı garanti ediyor. Arabalar, her zamanki gibi altı değil sadece üç renk seçeneğiyle sunuluyor. Yalnızca tek trim seviyesi (RS Line) mevcut ve yalnızca bir motor seçeneği var. Haziran ayında Fransa'da yeni araç kayıtlarının yarısını bu hızlı siparişlerin oluşturduğu bildirildi.
BAZI MARKALAR BU KARARA SICAK BAKMIYOR
Renault'ya yakın bir kaynağın Reuters'a Fransız otomobil üreticisinin bu basitleştirilmiş tekliflerin endüstri genelinde artmasını beklediğini çünkü tedarik zinciri sorunlarının yakın bir zamanda sona ermeyeceğini söyledi.
Ancak bazı markalar, bu seçenekleri sınırlamanın satışları düşürebileceği korkusuyla bu fikre pek sıcak bakmadılar. Analistler ise çeşitliliğinin azalmasının müşterilerin stokta istedikleri modelleri bulmasını kolaylaştırdığını söyleyerek bunun herkesin yararına olacağı ve birçok markanın bu yolu izleyeceğini öngördüklerini belirttiler.
İşte Temmuz ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…
VOLKSWAGEN
Volkswagen Yeni Polo 1.0 80 PS Impression Manuel 488.900 TL T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life 576.000 TL Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 624.600 TL Volkswagen Yeni Golf 1.0 TSI 110 PS Impression Manuel 624.600 TL Volkswagen Passat 1.5 TSI ACT 150 PS İmpression DSG Benzin Otomatik 872.500 Volkswagen Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS Life DSG Benzin Otomatik 937.000 TL