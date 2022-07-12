Araba satışlarında acil durum önlemi alındı: Artık o arabalar üretilmeyecek

TÜRKİYE’DE FİYATLAR UÇUŞA GEÇTİ

Sıfır ve ikinci el otomobillerde arz sıkıntısından dolayı Türkiye’de fiyat artışları devam ediyor. Sıfır araçlara sadece iki ayda 150 bin liradan fazla zam gelirken 400 bin liranın altında ise birkaç model kaldı.

TESLİMATI HIZLANDIRMAK İÇİN SİYAH VE BEYAZ ARABA SEÇİMİ

Küresel bir yarı iletken çip kıtlığı ve diğer tedarik zinciri kesintileri ile karşı karşıya kalan Avrupa'daki otomobil üreticileri, müşterilerin yaz tatili sezonu sona ermeden yeni bir araba alabilmeleri için seçenekleri azaltma yoluna gitti.

Renault'nun Fransa'da bu yöntemle, yeni bir arabayı ortalama beş aylık bir bekleme süresinin ardından teslim ederken şimdi maksimum 30 günde sahiplerine ulaştırmayı garanti ediyor. Arabalar, her zamanki gibi altı değil sadece üç renk seçeneğiyle sunuluyor. Yalnızca tek trim seviyesi (RS Line) mevcut ve yalnızca bir motor seçeneği var. Haziran ayında Fransa'da yeni araç kayıtlarının yarısını bu hızlı siparişlerin oluşturduğu bildirildi.

BAZI MARKALAR BU KARARA SICAK BAKMIYOR

Renault'ya yakın bir kaynağın Reuters'a Fransız otomobil üreticisinin bu basitleştirilmiş tekliflerin endüstri genelinde artmasını beklediğini çünkü tedarik zinciri sorunlarının yakın bir zamanda sona ermeyeceğini söyledi.

Ancak bazı markalar, bu seçenekleri sınırlamanın satışları düşürebileceği korkusuyla bu fikre pek sıcak bakmadılar. Analistler ise çeşitliliğinin azalmasının müşterilerin stokta istedikleri modelleri bulmasını kolaylaştırdığını söyleyerek bunun herkesin yararına olacağı ve birçok markanın bu yolu izleyeceğini öngördüklerini belirttiler.