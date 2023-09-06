Arabasını satın alana üstüne bir deste para verecek

İHA'nın haberine göre Daha önce yaşadığı İngiltere’ye yeniden taşınmayı planlandığı için 47 yaşındaki Mercedes marka klasik otomobilini sıra dışı bir yöntemle satışa çıkaran Alican Erdem, “Hem arabamın hem de paranın kıymetini bilen bir müşteri istiyorum” dedi.