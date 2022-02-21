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Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler arttı

Araç almak isteyenlerin beklediği taşıt kredisi için vatandaşları sevindirecek limit haberi geldi. İşte taşıt kredilerinde son durum...

Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler arttı - Resim: 1

Son zamanlarda otomotiv sektöründeki fiyatların artışı ve kredilerdeki vade sayısından dolayı satışlar belirgin bir şekilde düşmüştü. Bu nedenle araç almak isteyenlerin yakından takip ettiği taşıt kredileriyle ilgili düzenlemeye gidildi. 

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Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler arttı - Resim: 2

BDDK limitlerde yapılan değişikliği duyuruldu. Son gelişmeye göre taşıt kredilerindeki 120 bin TL olan limit 400 bin TL'ye çıkarıldı.

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Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler arttı - Resim: 3

İşte otomotiv sektörünü yakından ilgililendiren haberin detayları...

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Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler arttı - Resim: 4

ARTIRILAN LİMİTLER VE VADE SAYILARI

Otomotiv fiyatlarında yaşanan artıştan sonra sektörü durma noktasına getiren taşıt kredileriyle ilgili harekete geçildi. 

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