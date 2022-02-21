Araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Taşıt kredilerinde limitler arttı
Araç almak isteyenlerin beklediği taşıt kredisi için vatandaşları sevindirecek limit haberi geldi. İşte taşıt kredilerinde son durum...
Son zamanlarda otomotiv sektöründeki fiyatların artışı ve kredilerdeki vade sayısından dolayı satışlar belirgin bir şekilde düşmüştü. Bu nedenle araç almak isteyenlerin yakından takip ettiği taşıt kredileriyle ilgili düzenlemeye gidildi.
1 / 15
BDDK limitlerde yapılan değişikliği duyuruldu. Son gelişmeye göre taşıt kredilerindeki 120 bin TL olan limit 400 bin TL'ye çıkarıldı.
2 / 15
İşte otomotiv sektörünü yakından ilgililendiren haberin detayları...
3 / 15
ARTIRILAN LİMİTLER VE VADE SAYILARI
Otomotiv fiyatlarında yaşanan artıştan sonra sektörü durma noktasına getiren taşıt kredileriyle ilgili harekete geçildi.
4 / 15