Araç alacaklar dikkat! Firmalardan Haziran ayında kampanya yarışı: İşte marka marka kampanyalar

CİTROEN’DEN FİNANS AVANTAJI



Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı krediler veya indirimli nakit alım seçeneklerini müşterilerine sunan Citroen, ay boyunca PSA Finans avantajı sunacak. C3, tüm versiyonları için sunulan 35 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli veya 55 bin TL için 12 ay ve %0,89 faizli kredi imkanlarıyla satışa sunuluyor. Haziran ayında C3 Aircross SUV model ailesine 55 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 90 bin TL için 12 ay vade ve %0,89 faizli kredi kullanılarak sahip olunabiliyor. Marka, ticari araç satın almayı planlayan müşterilerini 6-18 Haziran tarihlerinde beş farklı ilde gerçekleştireceği roadshow etkinliğine davet ediyor.