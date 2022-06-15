Araç alacaklar dikkat! Firmalardan Haziran ayında kampanya yarışı: İşte marka marka kampanyalar
Hem binek hem ticari araçlarda bulunurluk problemleri sürerken markalar birçok marka Haziran ayında kampanyalarını devreye aldı.
Haziran ayında Türkiye’de yaklaşık 60 bin adetler civarında araç satışı bekleniyor. Motosiklet, otomobil ve ticari araçlarda halen bulunurluk problemleri devam ederken zamlar da uygulamaya alınıyor. Bazı bayiler tüketicilere fiyat garantisi vermeden önümüzdeki aylar valörlü ön satış yapıyor. Birçok marka da yaz bakım ve servis kampanyalaranını devreye almış durumda. Haziran ayında kampanya uygulayan bazı markalar şunlar:
CİTROEN’DEN FİNANS AVANTAJI
Otomobil ve hafif ticari ürün yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı krediler veya indirimli nakit alım seçeneklerini müşterilerine sunan Citroen, ay boyunca PSA Finans avantajı sunacak. C3, tüm versiyonları için sunulan 35 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli veya 55 bin TL için 12 ay ve %0,89 faizli kredi imkanlarıyla satışa sunuluyor. Haziran ayında C3 Aircross SUV model ailesine 55 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı veya 90 bin TL için 12 ay vade ve %0,89 faizli kredi kullanılarak sahip olunabiliyor. Marka, ticari araç satın almayı planlayan müşterilerini 6-18 Haziran tarihlerinde beş farklı ilde gerçekleştireceği roadshow etkinliğine davet ediyor.
OPEL’DEN YAZ FIRSATLARI
Opel Türkiye, ı ticari araç modellerinde 100 bin TL için; 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçenekleri sunuyor. Yeni Opel Grandland, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 809.900 TL’den başlayan fiyatlara sahip. Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 100 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânıyla 738.900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka’ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.
PEUGEOT’DAN SIFIR FAİZ
PEUGEOT, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508’de sıfır faizli kredi seçenekleriyle dikkatleri topluyor. SUV 3008, 115.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasiteli PEUGEOT SUV 5008’de ise 120.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor. PEUGEOT, sportif kimliği ile sedan sınıfında öne çıkan 508 için de müşterilerine 80.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sunuyor.