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  4. Araç alacaklar dikkat! Otomotiv sektöründe kriz büyüyor!

Araç alacaklar dikkat! Otomotiv sektöründe kriz büyüyor!

Çip krizi dünyada git gide büyüyor. 2 dünya devi otomobil üreticisi de etkilerini görenlerden. Stellantis ve elektrikli araba üreticisi Nio çip krizi sebebiyle üretimi durdurmuştu.

Çip krizi dünyada git gide büyüyor. 2 dünya devi otomobil üreticisi de etkilerini görenlerden. Stellantis ve elektrikli araba üreticisi Nio çip krizi sebebiyle üretimi durdurmuştu.

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Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), pandeminin tedarik zincirinde sebep olduğu sorunlarla ilgili güncel bir araştırma yayınladı.

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Otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösteren 160 firmanın katıldığı anketin sonuçları, Türkiye’deki tedarikçilerin 2021 yılıyla birlikte yaşadıkları en büyük sorunun yüksek girdi fiyatları olduğunu ortaya koydu.

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Global anlamda birçok üreticiye yansıyan çip krizinin etkilerinin de yer aldığı araştırmaya göre, tedarik sanayi firmalarının yüzde 30’u müşterilerinin yaşadığı çip sorunu nedeniyle üretimlerinde düşüş olduğunu ifade etti.

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