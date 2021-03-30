Araç alacaklar dikkat! Otomotiv sektöründe kriz büyüyor!
Çip krizi dünyada git gide büyüyor. 2 dünya devi otomobil üreticisi de etkilerini görenlerden. Stellantis ve elektrikli araba üreticisi Nio çip krizi sebebiyle üretimi durdurmuştu.
Çip krizi dünyada git gide büyüyor. 2 dünya devi otomobil üreticisi de etkilerini görenlerden. Stellantis ve elektrikli araba üreticisi Nio çip krizi sebebiyle üretimi durdurmuştu.
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), pandeminin tedarik zincirinde sebep olduğu sorunlarla ilgili güncel bir araştırma yayınladı.
Otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösteren 160 firmanın katıldığı anketin sonuçları, Türkiye’deki tedarikçilerin 2021 yılıyla birlikte yaşadıkları en büyük sorunun yüksek girdi fiyatları olduğunu ortaya koydu.
Global anlamda birçok üreticiye yansıyan çip krizinin etkilerinin de yer aldığı araştırmaya göre, tedarik sanayi firmalarının yüzde 30’u müşterilerinin yaşadığı çip sorunu nedeniyle üretimlerinde düşüş olduğunu ifade etti.