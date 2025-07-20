Araç alacaklara kötü haber: ÖTV resmen değişti!
Meclis'te kabul edilen ÖTV düzenlemesiyle birlikte bazı araçların ÖTV'si yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi. İşte o araçlar...
Otomotiv sektörünü ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi değişikliğine yönelik kanun teklifi Meclis'ten geçti.
NTV'nin haberine göre, yapılan düzenlemeyle birlikte otomobillerde ÖTV yüzde 80 ile yüzde 220 arasında gerçekleşecek.
En yüksek artış ise pickup olarak tabir edilen ve yüzde 4 ÖTV oranına sahip araçlarda ÖTV yüzde 50'ye çıkarıldı.
Bundan sonraki süreçte kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp fiyatların değişmesi beklenecek.
İŞTE FİYATI ARTACAK ARAÇLAR
Ford Ranger
Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 960 bin 300 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 269 bin 663 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 4 milyon 150 bin 200 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 5 milyon 985 bin 864 lira.
SsangYong Musso Grand
Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1 milyon 785 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 574 bin 518 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 1 milyon 849 bin 412 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 667 bin 420 lira.
Toyota Hilux
Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 114 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 3 milyon 49 bin 38 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 34 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 375 bin 959 lira.