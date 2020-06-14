Araç değer kaybını kim öder?

Araçlar kaza sonucu hasar gördüğünde sorunsuz şekilde onarılsa bile kaza geçmişini ve onarım kayıtlarını gösteren TRAMER kaydı sayesinde aracın tüm hikayesi biliniyor. Bu da aracın değer kaybı yaşamasına neden oluyor. Değer kaybı yaşayan araç orijinalliğini kaybediyor fakat bu değer kaybının doğru hesaplanmasıyla maddi zararın üstesinden gelmek mümkün.