Araç kiralamak isteyenler dikkat: Dolandırıcıların yeni tuzağı
Yaz ayının gelmesiyle araç kiralama sektöründe dolandırıcılar yine birçok insanı mağdur etti.
Yaz ayının gelmesiyle araç kiralama sektörü dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Bilindik araç kiralama sitelerini taklit eden dolandırıcılar oluşturdukları sitelerde yüzlerce kişi ağına düşürdü.
Yaz aylarının gelmesiyle araç kiralama sektörü de dolandırıcılardan nasibini aldı. Nisan ayında 2 bin kişiyi dolandırarak toplam 5 milyon TL'lik vurgun yapan 24 kişinin gözaltına alındığı bilinirken, geçtiğimiz ay da 8 şüphelinin 900 bin TL haksız kazanç elde ettiği görüldü. Uzmanlar, özellikle araç kiralama sitelerini kopyalayan dolandırıcılara karşı uyardı.
DHA'nın haberine göre, dolandırıcıların son hedefi, araç kiralama sektörü oldu. Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle artan araç kiralama taleplerini fırsat bilen kötü niyetli kişiler, bilinen markaların internet sitelerini kopyalayarak oluşturdukları sitelerle yüzlerce kişiyi dolandırdı. Nisan ayında Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda araç kiralamak isteyen 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıran bir çete çökertilirken, geçtiğimiz ay da 8 şüphelinin aynı yolla 900 bin TL haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.
Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren AVEC Rent a Car CRM, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Uğur Yılmaz, "Dolandırıcılar daha çok tanınmış araç kiralama markalarının internet sitelerini kopyalama yöntemine başvuruyor. Araç kiralamak isteyenlerin bir anlık dikkatsizliği, önemli finansal kayıplara sebep olabiliyor" dedi.