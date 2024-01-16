Araç sahipleri dikkat! Bu mesleklere kasko indirimi var

Sigorta şirketleri de son yıllarda özellikle kaskoda seçilmiş bazı meslek gruplarında çalışan müşterilerine özel fiyat indirimleri uygulamakta. Ancak görülen o ki A'dan Z'ye zam yağmurundan nasibini alarak zam üstüne zam gelen kasko poliçesi ücretlerindeki bu indirim hakkından pek çok araç sahibinin haberi bile yok.