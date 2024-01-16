Araç sahipleri dikkat! Bu mesleklere kasko indirimi var
Tüm araçlar için "isteğe bağlı" olarak yapılan kasko ücretleri de hayat pahalılığı, zamlar ve yüksek enflasyondan nasibini alırken "mesleğe göre poliçede indirim hakkı"nın araç sahipleri tarafından bilinmediği ortaya çıktı. İşte Türkiye'de sadece 4 sigorta firmasının uyguladığı mesleğe göre sigorta primi özel indirim tutarları ve geçerli olduğu meslekler.
İsteğe bağlı olarak yaptırılan kaskolar; yanma, çalma, çalınmaya teşebbüs edilmesi, trafik kazası, doğal afet, terör gibi pek çok riskle birlikte yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazalarda da devreye giren oldukça geniş kapsamlı bir sigorta ürünüdür.
Sigorta şirketleri de son yıllarda özellikle kaskoda seçilmiş bazı meslek gruplarında çalışan müşterilerine özel fiyat indirimleri uygulamakta. Ancak görülen o ki A'dan Z'ye zam yağmurundan nasibini alarak zam üstüne zam gelen kasko poliçesi ücretlerindeki bu indirim hakkından pek çok araç sahibinin haberi bile yok.
Oysa Türkiye'de faaliyet gösteren 4 sigorta firması ağırlıklı olarak avukat, mimar, mühendis, öğretmen, öğretim üyesi, kamu çalışanı ve emekliler için yüzde 10'dan başlayıp yüzde 35'e varan indirim imkanı sağlıyor.
Peki hangi sigorta firmaları hangi meslek gruplarına ne kadar indirim uyguluyor ? İşte bazı mesleklere özel indirim uygulayan sigorta şirketleri ve indirim kapsamı: