Araç sahipleri dikkat: Yargıtay'dan emsal ''değer kaybı'' kararı

TÜM ARAÇ TİPLERİ İÇİN



Peki kazadan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Başvuru nereye ve nasıl yapılacak? Yasaya göre; tazminattan yararlanabilmeniz için kazada kusursuz taraf olmak gerekiyor. Kazaya neden olan kusurlu sürücünün sigortası, kusursuz sürücünün değer kaybını karşılıyor. Tazminat, sigorta eksperi tarafından ayrıca düzenlenen değer kaybı raporu ile hesaplanıyor. Son düzenlemeye göre; ticari olsun olmasın; otomobilinden traktörüne, motosikletinden tankerine, iş makinesinden minibüsüne, taksiden otobüse, kamyonundan kamyonetine kadar tüm araç grupları tazminat için başvurabiliyor.