Araç sahipleri dikkat! Yaz sıcağında bu 7 hatayı yapmayın
Yaz aylarının gelmesi ile artan hava sıcaklığı, özellikle park halindeki araçlar ve sahipleri için tehlike oluşturuyor.
Özellikle yaz mevsiminde uzun süre güneş altında kalmak ve aşırı sıcak bir ortamda bulunmak sadece insanlar için risk taşımıyor. Araçlar da bu duruma maruz kaldığında farklı tehlikeler barındırıyor. Güneşli ve aşırı sıcak bir yaz günü park halinde olan bir aracın içerisinde bırakılan eşyalar ya da ürünlerin vereceği hasar, yıkıcı boyutlarda olabilir.
Konuyla ilgili notlarını paylaşan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Yaz aylarında, aracımızı park ettiğimizde sıcak havanın etkisi ile kapalı ortamdaki ısı daha da artar. Araç içerisinde bırakılan bazı eşyalar ise yoğun güneş ışığı ve sıcaklık sebebiyle hem zarar görebilir hem de etrafına büyük çapta zarar verebilir. Powerbank ya da laptop gibi elektronik cihazlarda oluşabilecek hasar cihazın yanmasına kadar ilerlerken araç içerisinde bırakılan çakmak, yanıcı madde içermesi nedeniyle aşırı sıcaklık sonucunda patlayabilir. Bunlar gibi tehlike arz eden birçok ürün bulunuyor. Araç sahiplerinin yaz mevsiminde bu konu ile ilgili daha dikkatli olması gerekiyor. Aksi takdirde ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalınabilir.” dedi.
Araç park edildikten sonra bazen saatlerce bazen ise günlerce aynı yerde kalıyor. Bu da demek oluyor ki, araç içerisine uzun süre sıcak hava depolanıyor ve güneş ışığı temas ediyor.
Bu gibi durumlarda araç içerisinde bırakılan eşya ve ürünlerin tehdit oluşturabileceğini vurgulayan ve özellikle yaz aylarında araç sahiplerinin ekstra özenli davranması konusunda uyarılarda bulunan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Araç içerisindeki elektronik cihazların iç devre elemanlarında oluşan hasar cihazın yanmasına sebep olurken, çakmak gibi içinde yanıcı madde barındıran şeyler de patlayabilir. Aynı şekilde, araç içerisinde bulunan basınçlı teneke kutular da muhafaza edilmesi gerekenden daha sıcak bir ortama maruz kaldığı için patlama durumu söz konusu olabilir. Özellikle düzenli ilaç kullanan araç sahipleri, araçlarında ilaç bulundurmayı tercih edebilir fakat yaz aylarında bunu da önermiyoruz. İlaçlar, güneş ışığı ile tepkimeye girerse, içerisinde yer alan maddelerde değişim meydana gelebilir ya da ilaçlar eski kullanım süresini koruyamayabilir. Sıcak havada araç içerisinde kalan gıdalarda da bozulma meydana gelir ve bu durum, kişinin zehirlenmesine kadar giderken araç içerisinde kötü kokuya da neden olur. Uyarılarımızı pet şişeler konusunda da yapıyoruz. Yaz aylarında çoğu kişi aracında pet şişede su bulunduruyordur fakat yoğun bir şekilde sıcağa maruz kalan plastik şişe tepkimeye girer ve içindeki suya kimyasallar karışır. Bu nedenle yaz aylarında bu ürün ve eşyaları araç içerisinde bırakmamaya dikkat etmeliyiz. Kimsenin bu tarz problemlerle karşılaşmasını istemeyiz.” dedi.