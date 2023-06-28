Araç sahipleri dikkat! Yaz sıcağında bu 7 hatayı yapmayın

Bu gibi durumlarda araç içerisinde bırakılan eşya ve ürünlerin tehdit oluşturabileceğini vurgulayan ve özellikle yaz aylarında araç sahiplerinin ekstra özenli davranması konusunda uyarılarda bulunan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Araç içerisindeki elektronik cihazların iç devre elemanlarında oluşan hasar cihazın yanmasına sebep olurken, çakmak gibi içinde yanıcı madde barındıran şeyler de patlayabilir. Aynı şekilde, araç içerisinde bulunan basınçlı teneke kutular da muhafaza edilmesi gerekenden daha sıcak bir ortama maruz kaldığı için patlama durumu söz konusu olabilir. Özellikle düzenli ilaç kullanan araç sahipleri, araçlarında ilaç bulundurmayı tercih edebilir fakat yaz aylarında bunu da önermiyoruz. İlaçlar, güneş ışığı ile tepkimeye girerse, içerisinde yer alan maddelerde değişim meydana gelebilir ya da ilaçlar eski kullanım süresini koruyamayabilir. Sıcak havada araç içerisinde kalan gıdalarda da bozulma meydana gelir ve bu durum, kişinin zehirlenmesine kadar giderken araç içerisinde kötü kokuya da neden olur. Uyarılarımızı pet şişeler konusunda da yapıyoruz. Yaz aylarında çoğu kişi aracında pet şişede su bulunduruyordur fakat yoğun bir şekilde sıcağa maruz kalan plastik şişe tepkimeye girer ve içindeki suya kimyasallar karışır. Bu nedenle yaz aylarında bu ürün ve eşyaları araç içerisinde bırakmamaya dikkat etmeliyiz. Kimsenin bu tarz problemlerle karşılaşmasını istemeyiz.” dedi.