Araç sahipleri için son 6 gün! Taktırmayana para cezası var

KİMLER BU ZORUNLULUĞA TABİ TUTULACAK?

NTV'nin aktardığına göre, taksiler, minibüsler, kamyonetler, otobüsler gibi ticari amaçla kullanılan tüm araçlara UTTS takılması gerekiyor. Çift yakıtlı yani benzin ve LPG kullanan araçlar da her yakıt türü için ayrı TTB takmak zorunda. LPG deposu olup, LPG kullanmasa bile LPG tankına TTB takılması zorunlu oldu.

Örneğin, bir taksi sahibi, benzin için TTB takmışsa, LPG deposu için de ayrı bir cihaz taktırmak zorunda. Bu durum, ek maliyet ve işlem yükü anlamına gelse de zorunluluğa uyulmaması daha büyük sorunlara yol açabilir.