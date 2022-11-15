Araç sahipleri yandı! Fiyatı 2 kat artmıştı; yılbaşında zam geliyor!

Yılbaşı yaklaşırken araç sahiplerine bir kötü haber daha. Yakıtı, bakımı,vergisi, trafik sigortası ve kaskosu araç sahibi olmanın maliyeti arttı. Önce pandemi ve sonra Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte Çip ve enerji krizi yaşandı. kürsel ekonomiyi etkileyen bu sebepler otomobil ve yedek parça fiyatlarını arttırdı. Araç fiyatları ve yedek parça servis maliyetlerindeki artışa paralel olarak kasko fiyatları da arttı.