Aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Zamlı trafik sigortası prim tutarları belli oldu

PRİMLER NE KADAR OLDU?

NTV'nin haberine göre, trafik sigortası primlerine yüzde 12,5 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 51 bin 177 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 530 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 49 bin 729 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 288 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 48 bin 281 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 47 lira oldu.