Aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Zamlı trafik sigortası prim tutarları belli oldu
Yaklaşık 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında şubat ayında geçerli olacak prim tutarları belli oldu.
Otomobil, taksi, otobüs, traktör, motosiklet gibi araç sahiplerinin tamamını ilgilendiren Şubat 2026'da geçerli olacak zorunlu trafik sigortası azami prim listesi yayımlandı.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan listeye göre, İstanbul'da aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptıran bir kişi 17 bin 59 lira ödeyecek.
Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.
PRİMLER NE KADAR OLDU?
NTV'nin haberine göre, trafik sigortası primlerine yüzde 12,5 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 51 bin 177 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 530 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.
Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 49 bin 729 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 288 lira oldu.
İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 48 bin 281 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 47 lira oldu.