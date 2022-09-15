Aracını satmak isterken başına gelmeyen kalmadı

Yaşanan süreç hakkında bilgi veren A.B., “Benim 2003 model bir aracım vardı. 2 yıl önce bir arkadaşımın üzerindeki borcu ve icraları kapatmak şartıyla bir şahsın benim aracıma talip olduğunu söyledi. O kişiyle bir araya gelerek protokol imzaladık. Noterde vekalet verdim. Vekalet verirken şahsa 30 gün süre verdik. Üzerindeki icraları kaldırıp vergi borçlarını ödeyecekti. Sonra da devrini alacaktı. Notere vekaletini verirken 10 bin lira ödeme yaptı. Araç o günün şartlarında 125 bin lira piyasa değerine sahipti. Aracın üzerinde 87 bin lira borç vardı. Vekalet süresi dolunca şahsı aradım. Bana, ‘Aracını sattım nerede olduğunu bilmiyorum. Kime sattığımı da bilmiyorum. Aracın ortada yok' dedi. Sonra tekrar aradım. ‘Bana verdiğin 10 bin liranı vereyim gerekirse arabamı geri alayım' dedim. ‘Gücün yetiyorsa çık gel, Bursa'da aracının parçasını bulabiliyorsan gel al' dedi. Ben de 10 bin lirayı hazır ederek Bursa'ya gittim. Bu sefer de şahıs bana ‘Ben bu araba için çok paralar verdim. Arabayı kime sattığımı bilmiyorum' dedi. Ben de bunun üzerine şikayette bulundum” dedi.