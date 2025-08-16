  1. Anasayfa
  4. Arkasında Chery olan ezber bozan menzil uzatma sistemli 2 yeni SUV'unu tanıttı

Çin’in otomotiv alanındaki ihracat lideri Chery, Grubun küresel yeni enerji stratejisinin arkasında yer alan ve iCar olan adını iCAUR olarak değiştirdiği markasının menzil uzatma sistemine sahip 2 SUV modelini tanıttı...

Kaynak: Serhan Işılay / Haber3com
Chery Grubu’nun yeni enerji araçlarındaki (NEV) vizyonunu yansıtan alt markası iCAUR, Dubai'de düzenlenen Marka Gecesi etkinliğinde iki yeni modeliyle sahne aldı. Orta-büyük SUV segmentindeki V27 REEV ve kutu formundaki kompakt SUV 03T REEV, güçlü REEV (menzil uzatmalı elektrikli araç) teknolojileri ve J-stil tasarım anlayışıyla öne çıkıyor.

V27 REEV'in beş metrenin üzerindeki uzunluğuyla geniş iç hacim ve konfor sunarken, REEV sistemine özel geliştirilen REEV güç aktarma teknolojisi sayesinde karmaşık arazilerde bile yüksek performans sağladığı açıklanıyor. 

03T REEV ise genç kullanıcıları hedefleyen, akıllı sürüş teknolojileri ve yüksek güvenlik donanımlarıyla donatılmış, şehirli ama her zemine uyumlu bir SUV modeli olarak konumlandırılıyor.

Her iki model de, Chery’nin güçlü mühendislik altyapısı ile geliştirilen yüksek verimlilikte REEV sistemiyle donatıldı. 1.5T motorun ulaştığı %44,5’lik termal verimlilik ve %97,3’lük DHT (Dedicated Hybrid Transmission) verimi sayesinde, araçlar 1 litre yakıtla 3.71 kWh elektrik üretebiliyor. Bu sayede menzil kaygısını ortadan kaldıran bir sürüş deneyimi sunuluyor.

