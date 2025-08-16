Arkasında Chery olan ezber bozan menzil uzatma sistemli 2 yeni SUV'unu tanıttı

Her iki model de, Chery’nin güçlü mühendislik altyapısı ile geliştirilen yüksek verimlilikte REEV sistemiyle donatıldı. 1.5T motorun ulaştığı %44,5’lik termal verimlilik ve %97,3’lük DHT (Dedicated Hybrid Transmission) verimi sayesinde, araçlar 1 litre yakıtla 3.71 kWh elektrik üretebiliyor. Bu sayede menzil kaygısını ortadan kaldıran bir sürüş deneyimi sunuluyor.