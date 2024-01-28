Artık otomobilde en çok tercih edilen renk beyaz değil
Türkiye'de otomobilde en çok tercih edilen renk artık beyaz değil. TÜİK verilerine göre, en çok tercih edilen renk gri oldu. Geçen yıl 342 bin 175 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.
Otomobilde geçmişte en çok tercih edilen beyaz renk, tahtını "griye" kaptırdı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan 2,3 milyon taşıttan 945 bin 768'i otomobillerden oluştu.
Bunların yüzde 33,2'si 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,6'sı 1301-1400, yüzde 10,5'i 1501-1600, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak belirlendi.
GRİ RENK LİDELİĞİ ELE GEÇİRDİ
Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renk tercihlerindeki değişim dikkati çekti. TÜİK'in kayıtları tutmaya başladığı 2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'i beyaz iken bu oran geçen yıl yüzde 26,8'e geriledi. 2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken geçen yıl bu rakam 3'e düştü.